Призер Олимпийских игр 2010 года умер в 37 лет

Cеребряный призер Олимпийских игр 2010 года по бобслею, немец Ричард Аджей умер в 37 лет. Об этом сообщается на сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Смерть наступила 26 октября. Причина и обстоятельства произошедшего не раскрываются. Были ли у спортсмена проблемы со здоровьем, также не уточняется.

Призером Олимпиады в Ванкувере Аджей стал в паре с Томасом Флорщютцем. В 2011 году немец также стал чемпионом мира и Европы в четверках. Аджей был первым чернокожим спортсменом, представлявшим Германию на зимних Олимпийских играх.

10 сентября сообщалось, что бывший профессиональный боксер и участник Олимпиады-1972 Алан Минтер умер в возрасте 69 лет. Он долгое время боролся с онкологией.