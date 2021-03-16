Первый тренер 19-летнего умершего хоккеиста отреагировал на случившееся

Олег Вилков, первый тренер хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова, отреагировал на новость о смерти спортсмена. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, он плохо спал ночью и как будто что-то предчувствовал. Произошедшее тренер назвал трагической случайностью, отметив, что хоккеисты экипированы очень хорошо. Вилков добавил, что после просмотра эпизода понял, что у Файзутдинова не было шансов увернуться от шайбы.

12 марта Файзутдинов получил травму в ходе матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против ярославского «Локомотива». Через четыре дня 19-летний спортсмен скончался. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

В эпизоде с полученной травмой Файзутдинов принял на себя бросок шайбы, который попал в область головы. Встречу остановили, а спортсмен поступил в реанимацию больницы Ярославля.

Файзутдинов был капитаном «Динамо». На его счету около 200 матчей за клуб. В ближайшие два дня матчи МХЛ, а также встречи в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибшем.