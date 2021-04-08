Наличие наркотических веществ в крови капитана клуба КХЛ опровергли

Наличие наркотических веществ в крови капитана клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексея Емелина опровергли. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По информации источника, об отсутствии наркотиков у хоккеиста заявили врачи института Склифосовского. По их мнению, Емелин, у которого обнаружена острая печеночная недостаточность, мог выпить слишком много обезболивающего, которое сильно сказалось на состоянии печени.

7 апреля врач-нарколог Сергей Лебедев объяснил возможное попадание наркотических веществ в организм Емелина. Специалист заявил, что опиаты могли оказаться в крови через сильные обезболивающие, которые ввели спортсмену в больнице.

О наличии в крови спортсмена опиатов и каннабиноидов сообщало казанское издание «Бизнес Online». Представители «Авангарда» опровергли эту информацию, посчитав, что она направлена на дестабилизацию обстановки в команде.

6 апреля стало известно о госпитализации Емелина после матча с казанским «Ак Барсом». Защитнику была диагностирована острая печеночная недостаточность.

Емелин дважды выигрывал Кубок Гагарина. Он известен по выступлениям за «Ак Барс», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс».