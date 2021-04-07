Клуб КХЛ ответил на сообщения о найденных в крови капитана команды наркотиках

Омский «Авангард» в Twitter ответил на сообщения о найденных в крови капитана команды Алексея Емелина следах наркотических веществ.

Представители клуба заявили, что у них нет информации, подтверждающей наличие в организме Емелина запрещенных веществ. Также в пресс-службе опровергли слухи о предстоящей операции по трансплантации печени. «Считаем это провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой», — отметили в «Авангарде», добавив, что состояние Емелина стабильное, и он находится на связи с командой.

6 апреля стало известно о госпитализации Емелина. У защитника была диагностирована острая печеночная недостаточность. После этого казанское издание «Бизнес Online» заявило, что в крови спортсмена нашли следы опиатов и каннабиноидов.

Емелин дважды выигрывал Кубок Гагарина. Он известен по выступлениям за «Ак Барс», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс».

Позднее 7 апреля состоится третий матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ак Барсом». Омичи ведут в серии со счетом 2-0.