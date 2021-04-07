Попадание наркотических веществ в организм капитана клуба КХЛ объяснили

Врач-нарколог Сергей Лебедев объяснил попадание наркотических веществ в организм капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лебедев заявил, что опиаты могли попасть в организм спортсмена через сильные обезболивающие, которые врачи ввели спортсмену. При этом он добавил, что каннабиноиды могут попасть только через легкие хоккеиста.

7 апреля казанское издание «Бизнес Online» заявило, что в крови спортсмена нашли следы опиатов и каннабиноидов. Представители «Авангарда» опровергли эту информацию, посчитав, что она направлена на дестабилизацию обстановки в команде.

6 апреля стало известно о госпитализации Емелина. У защитника была диагностирована острая печеночная недостаточность.

Емелин дважды выигрывал Кубок Гагарина. Он известен по выступлениям за «Ак Барс», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс».

На момент написания заметки «Авангард» и казанский «Ак Барс» проводят третий матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Омичи ведут в серии со счетом 2-0.