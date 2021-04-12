ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Глава КХЛ Алексей Морозов (справа) и игрок ЦСКА Сергей Андронов с Кубком Континента

Московский ЦСКА обыграл СКА в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 12 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Шалунов и Максим Соркин.

Таким образом, серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2, и московские армейцы вышли в Кубок Гагарина. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА победил «Спартак» (4-0 в серии), во втором – «Локомотив» (4-3 в серии).

В финале ЦСКА сыграет с победителем пары Восточной конференции между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». Счет в серии 3-2 в пользу омичей.

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