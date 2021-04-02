ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА на своей площадке обыграл петербургский СКА в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 2 апреля, в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Иван Телегин, Антон Слепышев и Максим Шалунов.

Второй матч серии пройдет в воскресенье, 4 апреля, и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра также состоится в Москве.

В другом полуфинале Кубка Гагарина встречаются «Ак Барс» и «Авангард». Первая встреча команд пройдет в субботу, 3 апреля, начнется в 17:00 по московскому времени.