Странная фраза тренера клуба КХЛ стала мемом и начала приносить команде доход

Фраза главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Дмитрия Квартальнова после второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» стала мемом. Видео доступно в Instagram казанцев.

В раздевалке Квартальнов поблагодарил игроков за хорошую игру и дал указания для последующих тренировок, добавив фразу «шиндр-мындр». После этого болельщики атаковали соцсети «Ак Барса», пытаясь узнать, что значит странное словосочетание, а игроки команды начали использовать фразу для ответов на вопросы журналистов.

Кроме того, в «Ак Барсе» выпустили майки с надписью «шиндр-мындр». Стоимость одной футболки составляет 990 рублей, что приносит команде дополнительный доход.

«Ак Барс» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:0. Четвертый матч пройдет 23 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.