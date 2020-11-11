Хоккеист «Спартака» объяснил покупку несуществующих коньков

Хоккеист московского «Спартака» Яков Рылов объяснил покупку несуществующих коньков у мошенника. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, обманувший его человек не был случайным, он работал в компании-производителе спортивной экипировки и постоянно контактировал с красно-белыми. На данный момент преступника ищут, а фирма давно возместила ущерб Рылову. Претензий к компании хоккеист не имеет.

Ранее в среду, 11 ноября, Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Рылов перевел 74 тысячи рублей за коньки на карту мошенника. При этом отмечалось, что мужчина представился сотрудником компании-производителя спортивной экипировки, но на самом деле им не являлся.

Рылов выступает за «Спартак» с 2019 года, он также играл за московские «Динамо», ЦСКА, казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». В 2011 и в 2013 годах защитник вызывался в сборную России для участия в матчах Евротура.