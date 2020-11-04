Российский хоккеист осудил критикующих Россию обманщиков-иностранцев

Российский хоккеист Никита Щитов в Instagram высказался об иностранных хоккеистах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Щитов осудил критикующих Россию обманщиков-иностранцев. По его мнению, легионеры получают большой кредит доверия, после чего могут опаздывать на сборы и выпивать. «Очень много я видел обманщиков, которых и близко нельзя к нам в страну подпускать. Которые никогда с травмой не выйдут. Потом они уезжают к себе в страну и начинают нашу страну критиковать», — заявил спортсмен.

Щитов завершил карьеру летом 2020-го. Он известен по выступлениям за московский «Спартак», «Нефтехимик», «Сочи» и другие клубы КХЛ.

В США выходит подкаст Spittin Chiclets хоккеиста Райана Уитни, где вместе с гостями он часто критикует россиян и жизнь в стране. В частности, американский хоккеист Брайан Берард описал бесплатные пьянки с девушками в России, а канадский игрок Брэндон Сагдэн рассказал о начавшемся алкоголизме из-за жизни в стране.

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