Российский тренер отчитал «безмозглого легионерчика» за критику страны

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на критику американского хоккеиста Тима Стэплтона в адрес России. Его слова приводит «БИЗНЕС Online».

«Я все время работаю с легионерами, и не с такими маленькими легионерчиками, как он [Стэплтон]. <...>. Это от того, что у них мозгов нет просто, наверное. Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», — заявил Крикунов.

Тренер посчитал, что критиковать Россию глупо и недальновидно, ведь американец может стать тренером или менеджером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «По убогости своего ума они это делают», — подытожил он.

4 ноября вышел выпуск подкаста Spittin' Chiclets с участием Стэплтона, где хоккеист рассказывал о «бессмысленностях» жизни в России. Нападающий привел несколько примеров странных, по его мнению, вещей. В частности, он говорил о роскоши российских хоккеистов.

Стэплтон выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик» в 2014 году, который на тот момент возглавлял Крикунов.

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