Бывший игрок НХЛ рассказал о «бессмысленной» природе российской жизни

Американский нападающий Тим Стэплтон, известный по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), рассказал об эпизодах российского этапа карьеры. Выпуск с игроком вышел в подкасте Spitting Chiclets.

37-летний хоккеист признался, что в России часто задавался вопросом: «Что тут творится?» «Все, что, по-твоему, смысла никакого не имеет, здесь в природе вещей. Когда я выступал за "Нефтехимик", у нас сменилось пять тренеров за сезон. Иногда не понимали, кто перед нами: наставник или физиотерапевт. Проиграли половину игр, десять матчей подряд. А когда пришли за деньгами, нам заявили, что не заплатят, пока не будет побед», — рассказал Стэплтон.

Он также удивлялся расточительности российских хоккеистов, которые носят фирменные вещи. Он вспомнил разговор с российским форвардом Данисом Зариповым, у которого на тот момент, по словам американца, было семь автомобилей. При этом россиянин не водил ни один из них, полагаясь на личного шофера. «Мне было странно, зачем ему столько машин, если он не может понять, какая из них действительно хорошая, раз не водит», — признался американец. Его также впечатлило празднование дня рождения трехлетнего сына одного из россиян, на которое было потрачено 40 тысяч долларов.

В послужном списке Стэплтона значатся российские клубы «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Нефтехимик», а также столичный «Спартак». В настоящий момент американец находится без клуба. Его последней командой был немецкий «Ингольштадт».

В Северной Америке Стэплтон отметился выступлениями за «Атланту Трэшерс», «Виннипег Джетс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



