Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России

Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.

Дафо рассказал, как в 2005 году ему предложили переехать в Россию. «Это были худшие 30 дней моей жизни. Первый день я провел в армейском бараке, туда меня поселили, пока искали квартиру. Моим первым впечатлением о России был барак. Кошмар!» — заявил он.

По словам экс-хоккеиста, в одном из матчей он получил травму и попросил тренера о замене, но его отказались отпускать с площадки. «Я пошел в раздевалку. Меня отправили к доктору, а там, как в фильме ужасов: мигающая лампочка, ничего не видно толком», — вспомнил он. В итоге Дафо получил первую зарплату и улетел из России, решив никогда не возвращаться.

В период с с 1992-го по 2004-й Дафо выступал за такие клубы Национальной хоккейной Лиги, как «Вашингтон Кэпиталс», «Лос-Анджелес Кингс», «Бостон Брюинс» и «Атланта Трэшерс». В 2005 году он сыграл два матча за фарм-клуб «Авангарда» и уехал обратно в Северную Америку.

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