Российский хоккеист рассказал о лижущих зад тренерам игроках НХЛ

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» Игорь Ожиганов вспомнил о впечатлениях от выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Sport24.

«Когда ты туда приезжаешь, заходишь в раздевалку, и тебе кажется, что они не то что жопу лижут, а неизвестно что с ней вообще делают», — отметил Ожиганов. По его словам, игроки только и ждут возможности встретиться с тренером, чтобы посмеяться с ним или рассказать ему что-то.

Хоккеист добавил, что российские игроки НХЛ не понимают таких отношений между игроками и тренерами. «Мы, русские, смотрим на это и понимаем, что у нас бы с таким человеком в коллективе просто никто бы не общался», — подытожил он.

В мае 2019 года Ожиганов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». До этого он провел один сезон в клубе НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Также защитник выступал за московский ЦСКА и новосибирскую «Сибирь» в КХЛ.

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