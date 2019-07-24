Вернувшийся из НХЛ в Россию хоккеист рассказал о помешавшей ему лени

Защитник казанского «Ак Барса» Игорь Ожиганов рассказал, что помешало ему закрепиться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ожиганов заявил, что в США надо ехать со знанием английского языка. При этом он отметил, что выучить новый язык ему помешала лень. «Я нанимал репетитора, но выдержал только два урока. Понял, что мне это дается очень тяжело, и отказался от таких занятий. Но вообще все сводится к лени», — сказал защитник.

По словам хоккеиста, он слишком легкомысленно отнесся к изучению английского, думая, что незнание языка не осложнит ему жизнь. «Оказалось, что в НХЛ большое внимание уделяют тому, как ты ведешь себя в коллективе, какой у тебя диалог с прессой. А какая уж тут пресса, когда ты совершенно ничего не понимаешь!» — подытожил он.

В мае 2019 года Ожиганов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». До этого он провел один сезон в клубе НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». Также защитник выступал за московский ЦСКА и новосибирскую «Сибирь» в Континентальной хоккейной лиге.

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