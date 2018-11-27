Дженнифер Лопес отказала российскому игроку НХЛ в автографе

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» Игорь Ожиганов рассказал о встрече с американской актрисой и певицей Дженнифер Лопес. Его слова приводит «Советский Спорт».

Хоккеист находился в Калифорнии во время выездных матчей НХЛ (серии игр на открытом льду — прим. «Ленты.ру»). «Там мы с [одноклубником] Никитой Зайцевым сходили в парк аттракционов, покатались. Набрались эмоций, приезжали на матч в шортах. Там ведь тепло», — поделился впечатлениями Ожиганов.

Россияне встретили Лопес в ресторане и попросили у нее автограф, однако певица им отказала. По словам Ожиганова, они не представились и не сказали, что играют в НХЛ. «Мы как школьники подошли. Дженнифер посмотрела так… И нас сразу отправили восвояси», — отметил он.

27 ноября Ожиганов забросил дебютную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинс» (4:2). 26-летний россиянин подписал годовой контракт с «Торонто» в мае 2018-го. До этого защитник выступал за московский ЦСКА и новосибирскую «Сибирь» в Континентальной хоккейной лиге.

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