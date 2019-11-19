Американский хоккеист рассказал о пьяных одноклубниках в России

Бывший защитник клуба «Амур» Мэтт Мерли в подкасте Spittin' Chiclets вспомнил о выступлениях в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Мерли заявил, что его жизнь в России похожа на опыт соотечественника Тима Стэплтона. «Один раз мы тащили нашего капитана из самолета, потому что он был пьяным. Он чуть не выскочил на улицу в одной футболке в мороз. Ему дали штраф — 20 тысяч долларов», — рассказал хоккеист. По его словам, этот игрок напивался еще несколько раз.

Американец добавил, что игроков команды постоянно проверяли на наличие алкоголя в крови. «И вот наш вратарь, явно выпивший, пришел на тренировку. Его отправляют в больницу сделать анализ. Когда машина поехала, он выскочил и убежал», — отметил он.

4 ноября вышел выпуск подкаста с участием Стэплтона, где хоккеист рассказывал о «бессмысленностях» жизни в России. Нападающий привел несколько примеров странных, по его мнению, вещей. В частности, он говорил о роскоши российских хоккеистов.

На данный момент Мерли выступает за южнокорейский клуб «Тэмен Киллер Уайлс». В составе «Амура» он играл с 2008 по 2009 год.

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