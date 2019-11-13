Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме

Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.

Маклеллан рассказал, как в 2007 году согласился перейти в «Металлург» из-за хороших условий. «Огромная зарплата, бонусы за матчи на ноль, две недели отдыха по ходу сезона и пять перелетов первым классом из США. Однако мне нужно было жить в России, а в моей голове это звучало, как шесть месяцев в тюрьме», — заявил он.

Голкипер отметил, что продержался только шесть недель. Он боялся, что ему не заплатят, так как слышал о подобных прецедентах от своих знакомых, и потребовал от клуба сразу получить подъемные.

Маклеллан с 1993 года по 2007-й выступал в различных клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На момент трансфера канадца «Металлург» являлся действующим чемпионом России. После возвращения в Канаду голкипер объявил о завершении профессиональной карьеры.

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