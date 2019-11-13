Спорт
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Трактор
Челябинск
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
Казань
Окончен
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Авангард
Омск
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Москва
Окончен
2:3
(ОТ)
1:2, 0:0, 1:0, 0:1
Спартак
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
Последние новости
Названы причины просрочек россиян по кредитам
Экономисты пренебрегли женщинами и потеряли сотни миллиардов долларов
Мужчина вжился в роль злого кота и нажил проблемы в отношениях
Производители коки заступились за сбежавшего президента Боливии
В Раду попал борец с «русским миром»
Мировые богачи перестали доверять банкам
Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды
Ответ участника «Своей игры» растрогал лечащегося от рака ведущего
Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих
Новости партнеров

Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме

Перейти в «Мою Ленту»
Джейми Маклеллан

Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.

Маклеллан рассказал, как в 2007 году согласился перейти в «Металлург» из-за хороших условий. «Огромная зарплата, бонусы за матчи на ноль, две недели отдыха по ходу сезона и пять перелетов первым классом из США. Однако мне нужно было жить в России, а в моей голове это звучало, как шесть месяцев в тюрьме», — заявил он.

Голкипер отметил, что продержался только шесть недель. Он боялся, что ему не заплатят, так как слышал о подобных прецедентах от своих знакомых, и потребовал от клуба сразу получить подъемные.

Маклеллан с 1993 года по 2007-й выступал в различных клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На момент трансфера канадца «Металлург» являлся действующим чемпионом России. После возвращения в Канаду голкипер объявил о завершении профессиональной карьеры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назвавший россиянок чернобыльскими уродами хоккеист испугался шпионов из России
Российский игрок НХЛ охарактеризовал жизнь в Канаде словом «жесть»
В России жестко отреагировали на рассказы бывшего игрока НХЛ о жизни в стране
Другие материалы рубрики
Спорт00:0312 ноября

«Мы играли, как настоящие победители»

«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
06:27Сегодня

Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды

22:5312 ноября

Сборная России по футболу отказалась от новой формы

20:4912 ноября

Выходка Клоппа перед появлением Гвардиолы рассмешила фанатов

Спорт00:0211 ноября
Верона ван де Лер

«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»

Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
19:5512 ноября

Оскорбивших футболиста украинцев привлекут к уголовной ответственности

18:5512 ноября

Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным

17:5812 ноября

Российский боец Шлеменко отчитал незнакомую девушку за фото с виски Макгрегора

Спорт02:1310 ноября
Фото: Забит Магомедшарипов (слева)

Непобедимый дракон

На UFC в Москве проиграло рекордное число россиян. Но Магомедшарипов спас шоу
15:5212 ноября

Одетая в бикини Ласицкене отразила удар и вызвалась заменить Акинфеева в сборной

14:1612 ноября

Игроки «Ювентуса» потребовали от Роналду извинений

13:3112 ноября

Ягудин раскрыл отношение к религии

Россия
В России оценили слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
Путин позаботился о рабочем дне селянок
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
Родители историка-расчленителя рассказали о «потерянном навсегда» сыне
«Граждане жили с фигой в кармане»
Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
У историка-расчленителя объявились защитники
Все материалы
Мир
Производители коки заступились за сбежавшего президента Боливии
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Посольство России направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400
Эво МоралесПрезидент Боливии ушел в отставку
Эво Моралес правил 14 лет. Его обвинили в подтасовке итогов выборов
Россию и Китай назвали главными угрозами для США
Все материалы
Бывший СССР
В Раду попал борец с «русским миром»
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Грузия объяснила невозможность вступления в НАТО
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
Лукашенко решил «потерпеть» с отменой смертной казни
Все материалы
Экономика
Экономисты пренебрегли женщинами и потеряли сотни миллиардов долларов
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Названы причины просрочек россиян по кредитам
Владимир Черников«Что первично — яйцо или курица?»
Гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» о значимости дизайна в бизнесе
Мировые богачи перестали доверять банкам
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Американской сланцевой нефти предсказали превосходство над обычной российской
Все материалы
Силовые структуры
Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих
КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров
Против этого решения боролся полковник-миллиардер Захарченко
Отец «пьяного» мальчика прокомментировал освобождение виновницы ДТП
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Невозврат средств Фонду кино вылился в уголовные дела против кинокомпаний
Олег Соколов«Женщины, вино и лошади — это его девиз»
Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде
Российский полицейский насмерть сбил пешехода и уехал
Все материалы
Наука и техника
Назван способ избежать смертельного слабоумия
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Российские военные получат новые огнеметы
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
В России нашли способ победить США в Сирии
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
Найдены предшественники иных форм жизни
Все материалы
Спорт
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды
Верона ван де Лер«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»
Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
Сборная России по футболу отказалась от новой формы
Фото: Забит Магомедшарипов (слева)Непобедимый дракон
На UFC в Москве проиграло рекордное число россиян. Но Магомедшарипов спас шоу
Выходка Клоппа перед появлением Гвардиолы рассмешила фанатов
Все материалы
Культура
HBO задумал снять продолжение сериала «Друзья»
Отвечай за слова
Почему самая амбициозная русская рок-группа Shortparis — не то, чем кажется
Феминистки сорвали премьеру фильма Романа Полански
Родина забудет
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
Названы новые супергерои будущих фильмов Marvel
Инес Рамирес и Орландо«Выпив стакан спирта, она взрезала себе живот»
Как женщина сама сделала себе кесарево сечение, осталась жива и спасла ребенка
Объяснен поступок бросившего Бриенну Джейме в «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина вжился в роль злого кота и нажил проблемы в отношениях
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Ответ участника «Своей игры» растрогал лечащегося от рака ведущего
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Власти США взялись за Google из-за антимонопольного законодательства
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
Все материалы
Ценности
Обещавший женщинам модельную карьеру фотограф оказался серийным насильником
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Популярный бренд выставил на продажу «ржавые» кроссовки за тысячу долларов
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Ресницы Меган Маркл стали предметом споров в сети
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Актриса вышла в свет в прозрачном платье без белья
Все материалы
Путешествия
В Грузии отчитались о найденной замене российским туристам
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Затопление крупнейшего торгового центра в мире попало на видео
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Пролежавшую почти 30 лет на вершине горы записку доставили адресату
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Туристка в бикини залезла на монумент времен войны и побила полицейского
Все материалы
Из жизни
Вздремнувший на пляже рыбак проснулся в пасти крокодила
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Ни о чем не подозревающий мужчина десятки лет жил с зубом в носу
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Море выбросило на берег почти тонну отличного кокаина
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Заживо погребенного младенца выходили после двух дней в могиле
Все материалы
Первый тест новой Toyota RAV4
Тест кроссовера, который пережил смену поколений и изменился до неузнаваемости
Самые некрасивые автомобили в мире
Десять машин с неудачным дизайном по версии зарубежных журналистов
Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами
Считаем обновления бестселлера Mitsubishi
Самые крутые УАЗы на бездорожье
Видео: дрэг-рейсинг по пересеченной местности и неожиданный финал
Построен самый мощный серийный автомобиль в мире
Состоялась премьера новой Skoda Octavia
Kia полностью раскрыла внешность новой Optima
Все материалы
Дом
Российскую чиновницу осудят за передачу муниципального жилья сыну
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
В Японии откроют дом для желающих стать мужем и отцом
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
Дочь Боярского оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Женщина пожаловалась на мышей в доме и получила оскорбительный совет
Все материалы
Нацпроекты
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
На Чукотке починили дороги
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
В Барнауле начали выбирать объекты для благоустройства
Путин допустил передачу части вузов в ведение профильных министерств
Все материалы