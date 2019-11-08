Российский игрок НХЛ охарактеризовал жизнь в Канаде словом «жесть»

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев вспомнил о жизни в Канаде. Его слова приводит Sport24.

Сергачев пожаловался на местных болельщиков. «В Монреале, там просто жесть: каждый мне высказывал свое мнение, советовали с тренером поговорить. Я был в полном шоке. Дела в Канаде вообще до абсурда доходили», — заявил он, добавив, что не смог бы играть за «Монреаль Канадиенс».

По словам хоккеиста, он не представляет, как хоккеисты «Канадиенс» справляются с критикой болельщиков, ведь после каждого неудачного матча их жестко критикуют. Он посчитал, что спортсменам стоит закрывать страницы в соцсетях.

Российский хоккеист выступал за «Монреаль» в сезоне-2016/2017. В составе команды он провел четыре матча, после чего вернулся в юношескую лигу.

В сезоне-2017/2018 Сергачев перешел в «Тампу». В текущем регулярном чемпионате НХЛ команда проиграла семь матчей из 13 и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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