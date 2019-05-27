Хоккеист сборной России высказался о примитивности чемпионов мира

Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачев оценил игру команды Финляндии, ставшей победительницей чемпионата мира 2019 года. Слова спортсмена передает «Спорт-экспресс».

Сергачев отметил, что его не удивила победа финнов в финале с Канадой. «Мы знали, что если они будут играть, как против нас, то у них есть шансы», — отметил защитник. Тем не менее он согласился с мнением главного тренера сборной России Ильи Воробьева о том, что национальная команда не должна играть в такой закрытый и осторожный хоккей.

Материалы по теме Заглохла Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ

«Не хочу, чтобы сборная России так играла. Это слишком примитивно», — сказал Сергачев.

Финал чемпионата мира прошел 26 мая. Финляндия обыграла Канаду со счетом 3:1 и в третий раз в истории выиграла золотые медали первенства. В полуфинале турнира финны оказались сильнее сборной России — 1:0.

Подопечные Воробьева в матче за третье место обыграли команду Чехии. Основное время и овертайм завершился со счетом 2:2, однако россияне были точнее в серии буллитов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!