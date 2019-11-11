Назвавший россиянок чернобыльскими уродами хоккеист испугался шпионов из России

Американский хоккеист Райан Уитни в подкасте Spittin’ Chiclets высказался о реакции на его критику России.

Уитни заявил, что больше никогда не приедет в страну. Он отметил, что ему не нравится реакция россиян на его истории о Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Я делюсь опытом игры в России и рассказываю о том, что меня удивило и повеселило. Надеюсь, меня не пристрелит русский шпион. У меня же маленький сын», — добавил американец.

Уитни является создателем Spittin’ Chiclets. Вместе с гостями он зачастую критикует россиян и жизнь в стране. Так, в ноябре прошлого года американец назвал россиянок «чернобыльскими уродами с тремя глазами».

В ответ на это российский тренер Андрей Назаров обещал дать Уитни по носу. Против слов американца также высказывались олимпийские чемпионы по хоккею Вячеслав Фетисов и Александр Кожевников.

Уитни выступал в КХЛ в сезоне-2014/15. В составе «Сочи» американец провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ.

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