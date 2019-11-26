Американский хоккеист описал бесплатные пьянки с девушками в России

Американский хоккеист Брайан Берард в подкасте Spittin' Chiclets рассказал, как проводил время, играя в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь». Спортсмен провел в подмосковном клубе один сезон.

Берард вспомнил, что в первый же вечер в России он, прилетев в три часа ночи, пил до утра. В целом же, по описанию американца, он и его партнер Крис Саймон «отдыхали шикарно». Он рассказал, что по приглашению бывшего владельца чеховского клуба Николая Павлинова (которого СМИ называют криминальным авторитетом — прим. «Ленты.ру») ходил на ужины, на которые приводили по «10-15 красивых девушек».

«Крис был авторитетнее, и он выбирал первым, а потом уже я. Каждую ночь — все бесплатно», — вспомнил Берард. По его словам, он и Саймон часто выбирались в Москву. Также клуб оплачивал ему билеты в первый класс до Нью-Йорка. Саму КХЛ хоккеист признал хорошей и отметил, что в ней много сильных игроков.

Берард играл за «Витязь» в сезоне-2008/2009, также он известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», «Торонто Мейпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». «Витязь» в настоящее время базируется в Подольске и продолжает выступать в КХЛ.

Североамериканские хоккеисты часто вспоминают о времени, проведенном в России. Так, 19 ноября бывший защитник клуба «Амур» Мэтт Мерли рассказал, как ему приходилось вытаскивать из самолета пьяного капитана команды. Американец добавил, что игроков постоянно проверяли на наличие алкоголя в крови.

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