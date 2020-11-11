Мошенник продал хоккеисту «Спартака» несуществующие коньки

Хоккеист московского «Спартака» Яков Рылов стал жертвой мошенника. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В конце октября с игроком связался мужчина, представившийся менеджером спортивного магазина. Он рассказал спортсмену, что на складе появились новые коньки стоимостью 74 тысячи рублей, и предложил перевести ему сумму на карточку.

Рылов оплатил несуществующий товар, а через несколько дней, когда так и не дождался коньков, сам связался с магазином. Оказалось, что никто из его сотрудников к хоккеисту не обращался. 35-летний защитник написал заявление в полицию.

Рылов выступает за «Спартак» с 2019 года, он также играл за московские «Динамо», ЦСКА, казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». В 2011 и в 2013 годах защитник вызывался в сборную России для участия в матчах Евротура.

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