Определился победитель регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В последнем матче «регулярки» армейцы обыграли «Ак Барс». Встреча прошла в субботу, 27 февраля, в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Заброшенной шайбой отметился Артем Сергеев.

Победа позволила красно-синим набрать 91 очко и в шестой раз в истории клуба закончить регулярный чемпионат на первом месте. У ЦСКА на одно очко больше, чем у занявшего второе место «Ак Барса».

В первом раунде плей-офф ЦСКА встретится с московским «Спартаком», занявшим восьмое место в Западной конференции. Серия из матчей до четырех побед стартует 3 марта.