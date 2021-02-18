Ковальчук рассказал о краже клюшки канадским игроком КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал о краже клюшки канадским защитником рижского «Динамо» Джорданом Мюррэем. Его слова приводит GQ.

Хоккеист рассказал, что по традиции приготовил клюшку после утренней тренировки перед вечерним матчем, однако затем заметил ее пропажу. Он добавил, что хотел взять другую, но внезапно его инвентарь нашелся. Ковальчук назвал кражу клюшки несерьезным занятием. «Если кому-то нужна клюшка, всегда можно обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я не отказываю никому», — подытожил спортсмен.

Инцидент произошел 27 января в Риге перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Динамо» и «Авангардом». Записи с видеокамер показали, что клюшку украл Мюррэй. По итогам случившегося рижане расторгли контракт с канадцем.

28-летний Мюррэй всю карьеру провел в Северной Америке, выступая в низших хоккейных лигах. Он присоединился к «Динамо» в этом сезоне. Хоккеист провел в составе команды 11 матчей, в которых набрал семь очков.