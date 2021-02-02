Раскрыто будущее укравшего клюшку Ковальчука и уволенного канадского хоккеиста

Раскрыто будущее канадского хоккеиста Джордана Мюррэя, укравшего клюшку российского нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука. Канадец заключил контракт со шведским клубом ХВ-71, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона. Другие детали контракта не разглашаются.

1 февраля сообщалось, что рижское «Динамо» уволило Мюррэя после того, как канадец украл клюшку Ковальчука. Изначально защитник хотел спрятать предмет на стадионе, несколько раз перекладывал его, но в итоге вынес клюшку из здания.

28-летний Мюррэй всю карьеру провел в Северной Америке, выступая в низших хоккейных лигах. Он присоединился к «Динамо» в этом сезоне. Хоккеист провел в составе команды 11 матчей, в которых набрал семь очков.

ХВ-71 (HV71) — хоккейный клуб из Йенчепинга. Выступает в Шведской элитной серии — высшем дивизионе чемпионата Швеции.