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Хоккейный ЦСКА уволил главного тренера

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Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов

Московский хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«ЦСКА благодарит Дмитрия Квартальнова за сотрудничество и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2016/17 ЦСКА под руководством Квартального выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но во втором раунде плей-офф со счетом 2:4 в серии уступил ярославскому «Локомотиву».

Контракт Квартального с ЦСКА был рассчитан до 2019 года. Под руководством 50-летнего специалиста, возглавлявшего ЦСКА с 2014 года, армейцы трижды выигрывали регулярный чемпионат КХЛ, но ни разу не сумели завоевать Кубок Гагарина.

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