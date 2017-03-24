Президент ЦСКА объяснил увольнение главного тренера

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович назвал причину расторжения контракта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«ЦСКА ставит перед собой задачу — победа в Кубке Гагарина, остальные победы налицо, они есть. Главная задача, которая ставилась перед ним, не выполнена. Поэтому наблюдательный совет принял решение по обоюдному желанию расторгнуть контракт», — заявил Есмантович.

Он отметил, что в ближайшее время будет объявлено имя нового главного тренера.

Квартальнов был уволен в четверг, 23 марта. В нынешнем сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но во втором раунде плей-офф в шестиматчевом противостоянии уступил ярославскому «Локомотиву» (2:4).

Специалист возглавлял армейский клуб c 2014 года, при нем ЦСКА трижды выиграл регулярный чемпионат КХЛ, а в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому «Металлургу» (3:4).