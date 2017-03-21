Спорт
 

КХЛ учредит приз Сергея Гимаева

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Медведев
Александр Медведев

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с Федерацией хоккея России (ФХР) в конце этого сезона учредят приз имени хоккеиста и телекомментатора Сергея Гимаева. Об этом ТАСС сообщил член правления петербургского СКА, первый президент КХЛ Александр Медведев.

«Мы вместе с федерацией и КХЛ придумаем, как достойно увековечить память Сергея Наильевича. Может, это будет кубок, может — приз. Спортивное телевидение стало развиваться во многом благодаря ему. Думаю, что на закрытии ближайшего сезона мы услышим про приз имени Гимаева», — заявил Медведев.

Церемония прощания с Сергеем Гимаевым проходит во вторник, 21 марта, в центральном холле Ледового дворца спорта ЦСКА. Спортсмен умер в субботу, 18 марта, на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

Большую часть игровой хоккейной карьеры Гимаев провел в ЦСКА (с 1976 по 1985 год), в составе которого стал восьмикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. Позднее приобрел известность в России как хоккейный эксперт и тележурналист.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Умер хоккейный комментатор Сергей Гимаев
Определились все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
Заслуженный тренер России посетовал на недохоккеистов
Последние новости
Кремль оценил посвященные России слушания в Конгрессе США
Завершилось расследование дела севастопольского маньяка
Коллекторы пригрозили закопать семью москвички за уже отобранную банком квартиру  
Захарова рассказала о праздновании дня рождения Лаврова на высоте
ФУБХУХО назвало дату окончательной ликвидации российского химического оружия
Песков понадеялся на участие Самойловой в «Евровидении-2017»
В Раде предложили восстановить целостность Украины принятием закона
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
15:16 20 марта 2017
Мартен Фуркад

За линией огня

Скандальный Фуркад, серебряный Шипулин и другие итоги сезона в биатлоне
12:39 Сегодня

Судья рассказал о слетевшей крыше дисквалифицированного хоккеиста ЦСКА

10:53 Сегодня

Форвард «Лестера» Варди пожаловался на угрозы после отставки Раньери

17:24 19 марта 2017

Российский горнолыжник сорвался со склона во время чемпионата по фрирайду

Спорт
 — 
11:56 18 марта 2017

«Россияне по натуре воины, европейцы — торговцы или пастухи»

Соперник Монсона — о подпольных боях в тюрьме и жизни после освобождения
11:48 Сегодня

Балотелли пропустил начало матча чемпионата Франции из-за шнурков

08:17 Сегодня

Африканский футболист случайно признался в измене во время интервью

10:48 19 марта 2017

Игрок клуба НХЛ попал шайбой в отверстие для камеры и разбил лицо болельщику

Спорт
 — 
13:35 19 марта 2017
Геннадий Головкин

Тройной удар

Как Головкин побил победившего рак американца и остался лучшим в среднем весе
09:35 Сегодня

Названа новая дата боя между Емельяненко и Митрионом

23:55 20 марта 2017

В «Ростове» показали подарок Моуринью Бердыеву

15:41 18 марта 2017

Снегоход сбил норвежского лыжника Сундбю во время марафона

Россия
«Учитель стал его гнобить»
Почему родители начали забирать детей из государственных школ
Ярослав КалашникКогда больно просто жить
Сегодня Ярославу Калашнику еще можно помочь, завтра будет поздно
Коллекторы пригрозили закопать семью москвички за уже отобранную банком квартиру
Кремль оценил посвященные России слушания в Конгрессе США
«Я все могу делать ногами»
Она родилась без обеих рук и стала чемпионкой мира в спортивном единоборстве
Песков понадеялся на участие Самойловой в «Евровидении-2017»
Иркутская пенсионерка набросилась на полицейского с двумя топорами
Все материалы
Мир
Парное выступление
Министры России и Японии обсудили безопасность в формате «два плюс два»
Андрей Баклицикий «Даже Трамп должен понимать, что ядерная война — это серьезно»
Андрей Баклицкий о ядерном разоружении и американском ударе по КНДР
Lebanese members of the Syrian Social Nationalist Party, a pro-Syrian leftist Lebanese party, carry their party's flag during the funeral procession of Najib Mohammed Shams el-Din and Ali Mohammed Shams el-Din, in the port city of Tyre, southern Lebanon, Saturday, Aug. 19, 2006. Najib and Ali, two members of the Syrian Social Nationalist Party, were killed when an Israeli airstrike attack hit a building, where they were taking refuge, in Tyre mid July, a few days after the beginning of the Israeli offensive on Lebanon. Свастика над Дамаском
Чего хотят сирийские национал-социалисты
Захарова рассказала о праздновании дня рождения Лаврова на высоте
В Перу грязевым потоком снесло автомобиль с водителем внутри
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
Белая Дева — Госпожа Ночи
В Мексике и на юге США поклоняются богине смерти
Все материалы
Бывший СССР
Блокадный статус
Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом
Хоп, мусорок!
Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине
Торговля украинцами
Как гастарбайтеров заманивают в Литву, а потом «кидают»
В Раде предложили восстановить целостность Украины принятием закона
На Украине полиция задержала избитого радикалами политолога-«сепаратиста»
Участники блокады Донбасса пригрозили созданием нового блокпоста под Харьковом
В СБУ назвали число освобожденных военнопленных за время конфликта в Донбассе
Все материалы
Финансы
Дэвид Рокфеллер Великий и ужасный
Умер Дэвид Рокфеллер — человек, пытавшийся объединить мир
Количество выданных кредитов в России выросло на четверть
Россия выплатит последний долг СССР
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
«У нас и зарплаты низкие, и работаем мы плохо»
Кто тормозит экономическое развитие России
«Социальная помощь становится бессмысленной»
Чем уникальна российская бедность
Российский рынок труда назвали ненормальным
Все материалы
Бизнес
«Мы могли бы выдавать "дальневосточный гектар" за один час»
Вице-премьер Юрий Трутнев о неучтенной земле и работе с иностранными инвесторами
В банке Intesa назвали образцовой сделку по приватизации «Роснефти»
Сотрудница склада временного хранения, где проходит проверка грузов. Мамонтовский таможенного пост Щелковской таможни. Дисконт от Верещагина
Нарушителям таможенных правил обещают скидку за добровольную уплату штрафов
BMW понесет убытки из-за двух пьяных поляков под амфетамином
Выручка BMW Group в 2016 году стала рекордной за всю историю концерна
Логотип Heineken с красной звездой оказался под угрозой запрета в Венгрии
Правительству предложили без суда блокировать онлайн-торговцев контрафактом
Все материалы
Силовые структуры
«Резня была бы хлеще, чем в Донбассе»
Монолог командира самообороны Севастополя о Крымской весне
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
Стращай, оружие
Тренды и курьезы выставки IWA-2017 в Нюрнберге
В ФСВТС сообщили о скором подписании контракта с Индонезией на поставку Су-35
ФУБХУХО назвало дату окончательной ликвидации российского химического оружия
Глава ОСК рассказал о загрузке российских верфей военными заказами
На учениях ВДВ в Крыму десантировали с воздуха батальонную тактическую группу
Все материалы
Наука и техника
«Фортов нас предал»
Зачем обезглавили Российскую академию наук
Солдаты и орудия у здания Моссовета, 1917 год«На фронте развал, в стране хаос и анархия»
Как Москва в октябре 1917 года сопротивлялась новой власти
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. КоролеваОсиное гнездо
Как в Самаре гонят прочь всемирно известных ученых и Нобелевского лауреата
Из снимков лучших марсианских видов создали видео
Врачи предупредили о распространении смертельной грибковой инфекции в США
У Марса обнаружили исчезающие спутники
Названа главная опасность коктейля из водки и энергетиков
Все материалы
Спорт
Мартен ФуркадЗа линией огня
Скандальный Фуркад, серебряный Шипулин и другие итоги сезона в биатлоне
Судья рассказал о слетевшей крыше дисквалифицированного хоккеиста ЦСКА
КХЛ учредит приз Сергея Гимаева
Форвард «Лестера» Варди пожаловался на угрозы после отставки Раньери
Балотелли пропустил начало матча чемпионата Франции из-за шнурков
Африканский футболист случайно признался в измене во время интервью
Названа новая дата боя между Емельяненко и Митрионом
Все материалы
Культура
«Мычать от удовольствия»
27 лучших переводных книг сезона
Владислав Кулаков: Назад в будущее
Как искусство возникало на руинах культуры
Что он себе позволяет
Как Спайк Ли стал одним из лучших режиссеров мира, а мир этого не заметил
В «Могучих рейнджерах» покажут первую в истории кино супергероиню-лесбиянку
Джеймс Блейк выпустил музыкальный клип с беременной Натали Портман
Робби Уильямс вызвался представлять Россию на «Евровидении»
Фильм о Волынской резне получил главную награду польской киноакадемии
Все материалы
Интернет и СМИ
Стыдно, но очевидно
Как доказать, что Трампа привели к власти иллюминаты и любители порно
Наценка на педикюр для толстых клиентов разъярила пользователей сети
На странице Дурова во «ВКонтакте» появилось его фото в образе шахида
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
Краев не видишь!
Как фотографы отправляются в дикую глушь за уникальными кадрами
Неизвестные ворвались на радиостанцию и потребовали огласить их сенсацию
Феминистки обрушились на кухонный бренд за неправильную рекламу
Все материалы
Ценности
«Тяжелый люкс — это когда бриллианты в ушах висят до земли»
Иван Ургант делится тайными знаниями о роскоши, любви и носках Познера
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Татуированный повар разделся для рекламы одежды
Риккардо Тиши переосмыслил дизайн кроссовок Air Max 97
Manolo Blahnik раздаст тапочки гостям отеля
Дизайнеры сшили детям «растущую» одежду
Российский бренд одежды Not Addicted разработал виртуальную примерочную
Все материалы
Путешествия
«Мы ждем роста турпотока из России в этом году»
Директор Министерства туризма Израиля о «все включено» и скидках для россиян
«Игристое к сахалинским устрицам лучше взять с собой»
Эксперт — о ключевых особенностях нового туристического сезона
Горбатый кит отсалютовал группе туристов
Туристку «кинули» на шесть тысяч евро при бронировании жилья на Airbnb
Россияне оказались приверженцами отдыха по системе «все включено»
Эксперт рекомендовала россиянам отдыхать в Астрахани и на Сахалине
Названы попавшие под запрет на провоз электроники в США страны
Все материалы
Из жизни
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
«Как же мне повезло»
История уроженца Томска, переехавшего в Калифорнию, но вернувшегося в Россию
Кем родился — не пригодился
Пары-трансгендеры, которые прославились в сети и хотят детей
В Таиланде умерла проглотившая пять килограммов монет черепаха Копилка
Джордж Клуни поздравил с днем рождения 87-летнюю обитательницу дома престарелых
Игру трехлетней американки с королевскими питонами сняли на видео
Работающие в бикини американские баристы прославили кофейню в сети
Все материалы
Гонка за американской полицией на суперкарах
Как протестировать спортивные шины Michelin в США под полицейским конвоем
Koenig — великий и ужасный
Самые яркие творения эксцентричного тюнера
Чертово колесо
Переобуваемся на правильную летнюю резину из будущего
Немецкая «Шишига»
Самые необычные амплуа культового Mercedes Unimog
Кроссовер Honda CR-V станет семиместным
Пьяные рабочие принесли BMW убыток в миллион евро
Porsche зарабатывает с продажи каждой машины 16 тысяч евро
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы