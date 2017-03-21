КХЛ учредит приз Сергея Гимаева

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с Федерацией хоккея России (ФХР) в конце этого сезона учредят приз имени хоккеиста и телекомментатора Сергея Гимаева. Об этом ТАСС сообщил член правления петербургского СКА, первый президент КХЛ Александр Медведев.

«Мы вместе с федерацией и КХЛ придумаем, как достойно увековечить память Сергея Наильевича. Может, это будет кубок, может — приз. Спортивное телевидение стало развиваться во многом благодаря ему. Думаю, что на закрытии ближайшего сезона мы услышим про приз имени Гимаева», — заявил Медведев.

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Церемония прощания с Сергеем Гимаевым проходит во вторник, 21 марта, в центральном холле Ледового дворца спорта ЦСКА. Спортсмен умер в субботу, 18 марта, на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

Большую часть игровой хоккейной карьеры Гимаев провел в ЦСКА (с 1976 по 1985 год), в составе которого стал восьмикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. Позднее приобрел известность в России как хоккейный эксперт и тележурналист.