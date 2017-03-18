Умер хоккейный комментатор Сергей Гимаев

Бывший хоккеист московского ЦСКА, заслуженный тренер России, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев скончался в Туле в субботу, 18 марта. Об этом сообщает сайт телеканала.

Гимаев почувствовал себя плохо во время хоккейного матча ветеранов, в котором принимал участие, врачам не удалось его спасти. Ему было 62 года.

В бытность игроком Гимаев выступал за куйбышевкий СКА, московский ЦСКА и санкт-петербургский СКА. С армейцами Гимаев выигрывал чемпионат и кубок СССР, а также Кубок европейских чемпионов. Он работал комментатором на каналах «Россия 2» и «Матч ТВ».