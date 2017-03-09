Москвич умер во время экстремального марафона на льду Байкала

Во время экстремального марафона, проходившего на льду озера Байкал, умер 35-летний спортсмен из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Проводится вскрытие, точные причины гибели спортсмена устанавливаются. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Медики боролись за его жизнь, но мужчина скончался», — заявили организаторы.

В оргкомитете соревнований также отметили, что по ходу всей дистанции участников марафона сопровождали кареты скорой помощи, а перед стартом все они прошли обязательное медицинское обследование.

Байкальский ледовый марафон проходил 7 марта в рамках Международного фестиваля «Зимниада-2017». Дистанция забега была классической — 42 километра 195 метров. Маршрут проходил через все озеро, спортсмены финишировали у истока реки Ангары.