Альпинистка сорвалась со скалы во время соревнований на Байкале

Молодая женщина сорвалась со скалы и погибла на соревнованиях по альпинистским восхождениям, организованным на берегу озера Байкал. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Инцидент произошел близ поселка Старая Ангасолка. После падения участницу соревнований эвакуировали в больницу райцентра Слюдянка, однако по дороге 27-летняя девушка скончалась от полученных травм.

Причины происшествия выясняются.

Состязания по альпинистским восхождениям «Байкализм» открылись в Иркутской области в субботу, 4 марта. В них принимают участие более 40 спортсменов. Они представляют собой небольшое восхождение от берега или дорожного полотна до верха крутой части склона в условиях низких гор, малых перепадов высот, с использованием альпинистской техники и тактики.