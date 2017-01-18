Со здания телеканала «Звезда» упал промышленный альпинист

Промышленный альпинист погиб, сорвавшись со здания телеканала «Звезда». Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в среду, 18 января, когда альпинист счищал снег с крыши. Он перегнулся через ограждение, не удержал равновесие и упал с шестиэтажного здания. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Погибший — 28-летний уроженец Узбекистана. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности. Пытаясь дотянуться до удаленного участка, альпинист отстегнул страховочный ремень, сообщил источник.