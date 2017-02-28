Сын хоккеиста Петрова опроверг информацию о смерти спортсмена от рака

Максим Петров — сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Владимира Петрова — назвал причину смерти отца. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 февраля.

«Он давно болел. У него были проблемы с легкими, они начались еще 20 лет назад. Сейчас сердце отца не выдержало. Сообщения о раке, которые появились в газетах, не соответствуют действительности», — заявил сын хоккеиста.

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Ранее 28 февраля партнер Петрова по ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов рассказал, что форвард умер от рака. Его похороны состоятся 2 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Помимо двух золотых медалей Олимпийских игр, Петров девять раз становился чемпионом мира в составе сборной СССР и 11 раз вместе с ЦСКА выигрывал чемпионат страны.