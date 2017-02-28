Назначена дата похорон Владимира Петрова

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров будет похоронен в Москве 2 марта. Об этом сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович, передает во вторник, 28 февраля, «Чемпионат.com».

Есмантович отметил, что Петров посвятил клубу всю свою жизнь. «Нет человека в хоккее или болельщика, который не знает фамилию Петрова, которая связана с тройкой, где играли Борис Петрович Михайлов и Валерий Борисович Харламов», — сказал он.

Соболезнования в связи со смертью Петрова выразил также президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. «Он лидер, он показывал пример, мужество в этих особенно сложных матчах», — сказал Третьяк в комментарии Национальной службе новостей (НСН).

Президент ФХР рассказал о сильном характере хоккеиста. «У него свое мнение было. Он даже иногда спорил с великим Тарасовым (заслуженным тренером СССР Анатолием Тарасовым — прим. «Ленты.ру»), когда никто себе это не позволял. В советское время это никто не мог делать, кроме него», — напомнил Третьяк в беседе с телеканалом «360».

Петров скончался от рака 28 февраля в возрасте 69 лет. В составе ЦСКА он 11 раз выигрывал чемпионат страны. Вместе со сборной СССР девять раз становился чемпионом мира.