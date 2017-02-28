Борис Михайлов назвал причину смерти Владимира Петрова

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Борис Михайлов назвал причину смерти своего партнера по ЦСКА и национальной команде Владимира Петрова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас я еду в госпиталь. У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела. Это произошло сегодня в 4 утра. Жена его позвонила в седьмом часу», — рассказал Михайлов.

Форварды большую часть карьеры выступали в ЦСКА и сборной СССР в одной тройке с нападающим Валерием Харламовым, погибшим в автокатастрофе в 1981 году. Петров умер во вторник, 28 февраля.

Петров, так же как Михайлов и Харламов, — двукратный олимпийский чемпион. В составе ЦСКА он 11 раз выигрывал чемпионат страны. Вместе со сборной СССР девять раз становился чемпионом мира.