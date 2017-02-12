Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и России по гандболу Василий Кудинов скончался на 48-м году жизни в Астрахани. Об этом сообщила в субботу, 11 февраля, пресс-служба гандбольного клуба «Заря Каспия».

«Имя этого величайшего гандболиста известно во всем мире. Спортсмен, который мог на гандбольной арене в одиночку переломить ход игры и привести свою команду к победе, Василий Александрович в обычной жизни оставался очень компанейским, добрым, открытым человеком», — отмечается в сообщении.

Причина смерти спортсмена не называется. Гражданская панихида пройдет 14 февраля во Дворце спорта в Астрахани.

Василий Кудинов родился 17 февраля 1969 года в поселке Ильинка Астраханской области. Выступал за астраханское «Динамо» (1987-1992), французский «Иври» (1993-1995), немецкие «Гамельн» (1996-2000) и «Магдебург» (2000-2001), японскую «Хонду» (2001-2004), астраханский «Лукойл-Динамо» (2004-2005). С 2005 года тренировал молодежную команду «Зари Каспия» — «Авиатор».

Олимпийским чемпионом Кудинов становился в 1992 году в составе сборной СНГ и 2000-м в составе российской команды. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2004 года. Кудинов — двукратный чемпион мира (1993, 1997), чемпион Европы (1996).