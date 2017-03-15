Умерла чемпионка ОИ-1980 по спортивной гимнастике Елена Наймушина

Олимпийская чемпионка 1980 года по спортивной гимнастике Елена Наймушина умерла в возрасте 52 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной гимнастики России.

«Сегодня должно произойти вскрытие, после чего станет понятна причина смерти. Но для меня ее уход из жизни стал очень неожиданным. Похороны, думаю, состоятся в пятницу, 17 марта», — рассказал ТАСС Валентин Шевчук, долгое время являвшийся личным тренером спортсменки.

Наймушина выиграла золото московской Олимпиады 1980 года в командных соревнованиях, также в ее активе серебро чемпионата мира 1979 года в Форт-Уэрте (США).