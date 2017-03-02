В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Петровым

В московском Ледовом дворце ЦСКА прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Владимиром Петровым. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает Вести.Ru.

На гражданскую панихиду пришли тысячи людей, в том числе болельщики и хоккеисты, которые играли с ним в одной команде. Среди присутствующих был партнер хоккеиста по тройке Борис Михайлов, передает Национальная служба новостей (НСН).

«Он [Петров] отличался от всех своим характером, мог поспорить даже с Тарасовым [заслуженным тренером СССР Анатолием Тарасовым] — никто не спорил, а он мог», — сказал на мероприятии голкипер легендарной сборной СССР 1970-х Владислав Третьяк. Он добавил, что в жизни это качество мешало Петрову, а в хоккее помогало, пишет kp.ru.

Начальник ЦСКА Михаил Барышев сообщил, что портреты представителей знаменитой тройки Петров, Михайлов, Харламов украсят строящуюся станцию Московского метрополитена ЦСКА. Кроме того, в Красногорске на родине Петрова откроют ледовый комплекс, который назовут в его честь.

Хоккеиста похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область).

Петров умер 28 февраля в возрасте 69 лет.