ЦСКА третий раз обыграл СКА и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

ЦСКА на выезде обыграл СКА в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 6 апреля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Антон Слепышев, Максим Мамин, Максим Шалунов, Мэт Робинсон и Константин Окулов. У хозяев отличились Евгений Тимкин и Игорь Ожиганов.

Победа стала для ЦСКА третьей подряд. Московская команда повела в серии со счетом 3:0 и оказалась в шаге от выхода в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Четвертая игра между командами пройдет в четверг, 8 апреля, в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.