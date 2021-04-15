«Авангард» пробился в финал Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу в решающем матче серии против казанского «Ак Барса» и пробился в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч проходил в Казани. Омичи одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Победная шайба на счету Оливера Каски, который оформил дубль на четвертой минуте овертайма.

«Авангард» одержал победу в серии матчей со счетом 4:3. Соперником омичей в финале станет столичный ЦСКА. Авангард в третий раз в истории сыграет в решающем матче Кубка Гагарина. В 2012-м и в 2019-м омичи не сумели выиграть трофей.

По итогам регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» занял второе место. Омичи отстали от лидера ЦСКА на одно очко.