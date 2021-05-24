Фетисов объяснил отказ российских игроков НХЛ участвовать в чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов объяснил отказ российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) участвовать в чемпионате мира в Риге. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Спортсмен заявил, что решения игроков не связаны с политическими мотивами. «У многих семейные дела или еще что-то, может, уровень чемпионата не такой высокий, чтобы ехать. Если желания нет, то и смысла нет приезжать. Я бы никого не обвинял, потому что у всех непростые сезоны», — посчитал он. Фетисов добавил, что нынешний состав сборной России сможет справиться и без игроков НХЛ.

10 мая «Нью-Йорк Рейнджерс» запретил российским вратарям Игорю Шестеркину и Александру Георгиеву выступать на мировом первенстве по медицинским показаниям. Через три дня такое же решение принял «Даллас Старс» в отношении Антона Худобина и Дениса Гурьянова. Кроме того, нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит турнир из-за травм.

Сборная России одержала две победы на чемпионате мира, обыграв команды Чехии и Великобритании. Следующий матч команда проведет против словаков 24 мая в 16:15 по московскому времени.

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