Капризов забросил дебютную шайбу в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил дебютную шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против «Вегас Голден Найтс», прошедшая в ночь на вторник, 25 мая, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Уайлд». Россиянин отметился голом на десятой минуте игры.

Поединок был пятым в рамках первого раунда Кубка Стэнли. Сейчас «Вегас» ведет в серии со счетом 3:2. Шестая игра запланирована на 26 мая. Матч пройдет на льду «Миннесоты».

В нынешнем сезоне Капризов дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате 24-летний россиянин провел 55 матчей, в которых забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи.