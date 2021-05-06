Капризов сделал дубль и разбил нос канадцу в матче НХЛ

The full Hague - Kaprizov sequence that led to complete anarchy #mnwild pic.twitter.com/hO5cPO8PTA — Spoked Z (@SpokedZ) May 6, 2021

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов сделал дубль и поучаствовал в массовой драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Видео инцидента опубликовано пользователем Spoked Z в Twitter.

В середине первого периода канадский защитник Ник Хейг провел жесткий силовой прием против Капризова. За россиянина вступились одноклубники, началась массовая драка. Капризов также принял в ней участие и разбил нос канадцу Заку Уайтклауду.

В середине третьего периода Капризов забросил две шайбы, которые не спасли «Миннесоту» от поражения. Клуб уступил со счетом 2:3.

24-летний россиянин проводит дебютный сезон в НХЛ. Форвард провел 52 матча и набрал 47 очков (26 голов плюс 21 передача).