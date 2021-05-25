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Посольство России отреагировало на замену российского флага в Риге

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Фото: страница «Посольство России в Латвии» на Facebook

Посольство России в Латвии отреагировало на решение властей Риги заменить триколор символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что это произошло вопреки «собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц».

«Что это — неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?», — говорится в сообщении посольства.

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Риге сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отечественная сборная выступает на турнире под эгидой ОКР.

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