МИД дал советы нежелающим попасть в список недружественных стран

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала несколько советов странам, не желающим попадать в список недружественных для России. Ее слова передает РИА Новости.

«Главное — наш основной тезис: мы за развитие равноправных отношений», — отметила дипломат. Представитель МИД подчеркнула, что в основе любых взаимодействий должно быть взаимное уважение. При соблюдении этого условия страны не будут попадать в недружественные списки России.

20 мая МИД России назвал критерий для попадания страны в список недружественных. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов заявил, что неуважительное отношение к советским памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать причиной включения страны в список.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.