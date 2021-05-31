Российский самолет резко прервал вылет в Сочи из-за неисправности

Пилоты самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» решили прервать вылет в Сочи после получения оповещения от системы о столкновении. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент с неисправностью самолета произошел 30 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Как уточняет издание, самолет был вынужден резко прервать полет прямо во время разгона — такое решение приняли пилоты лайнера из-за срабатывания системы оповещения о столкновении.

В итоге информация о возможных повреждениях лайнера не подтвердилась. Отмечалось, что на борту присутствовало 124 пассажира — никто из них не пострадал. Спустя пять часов самолет вылетел по маршруту в Сочи. По факту случившегося свердловская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее в мае самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о взрыве. Сообщалось, что лайнер, направлявшийся из Дублина в Краков, неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту — он совершил вынужденную посадку в аэропорту столицы Германии.