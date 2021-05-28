Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за неисправности

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что следовавший из Южно-Сахалинска самолет совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика низкого давления в левой стойке шасси.

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в 12:25. Информации о пострадавших нет, уточнил источник агентства.

Ранее в мае аварийная посадка самолета авиакомпании Qantas с неисправным шасси в аэропорту Брисбена попала на видео. На кадрах, снятых одним из очевидцев, слышно, как стюардессы громко просят пассажиров пригнуться и опустить лицо вниз. На видео также попал звук самолета, сигнализирующий о внештатной ситуации на борту.