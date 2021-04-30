Летевший в Сочи самолет резко изменил направление и совершил экстренную посадку

Самолет, летевший из Тюмени в Сочи, резко изменил направление и совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Командир воздушного судна принял решение о срочной посадке после того, как одному из туристов, находившихся на борту, стало плохо. По прилете мужчина был осмотрен врачами скорой помощи и доставлен в больницу.

Уточняется, что самолет вынужденно сел в международном аэропорту Курумоч 30 апреля в 07:10. Также сообщается, что через час после происшествия рейс продолжил маршрут и приземлился в аэропорту Сочи.

17 апреля сообщалось, что самолет из Волгограда аварийно приземлился в Москве. Лайнер Airbus 320 совершил посадку в Шереметьево из-за срабатывания датчика индикации грузового отсека.