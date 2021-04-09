Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково

В Санкт-Петербурге при посадке в аэропорту Пулково за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Як-40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что пассажиров на борту не было, пострадавших в результате происшествия нет. Источник «Интерфакса» уточнил, что экипаж воздушного судна не нуждается в медицинской помощи, видимых травм никто не получил.

Сейчас самолет осматривают специалисты, видимых повреждений воздушного судна нет, аэропорт работает в штатном режиме, добавили ТАСС в экстренных службах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру, самолет выкатился за пределы полосы из-за порыва ветра. На его борту было шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее 9 апреля в московском аэропорту Внуково едва не столкнулись два самолета на скорости 40-50 километров в час. Лайнеры двух российских авиакомпаний одновременно ехали по одному и тому же участку рулежных дорожек. Пилот Boeing 757 смог вовремя затормозить и избежать столкновения, когда на его пути внезапно оказался другой самолет — Boeing 737. Воздушные суда разделяло расстояние чуть меньше двух метров. По словам одного из пилотов, заранее увидеть другой самолет оказалось затруднительно из-за специфического расположения рулежных дорожек.